Toestand gevallen renster onveranderd, ploeg knokt zich door zwarte tijd heen ’Met Amy Pieters in ons achterhoofd gaan we doen waar we goed in zijn: fietsen’

Bij de presentatie van SD Worx woensdagmiddag was de in december zwaar gevallen Amy Pieters uiteraard fysiek de grote afwezige. Maar de Nederlands kampioene was daar en blijft de rest van het seizoen nadrukkelijk in gedachten, zo benadrukten de leden van het team.