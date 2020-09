Belofte David Dekker heeft gat in geheugen na enorme valpartij

De 22-jarige renner van SEG Racing Academy, zoon van voormalig prof Erik, knalde zo hard tegen het wegdek dat hij een gat in zijn geheugen heeft, „Ik kan me niet meer herinneren wat er is gebeurd, maar blijkbaar reed ik door een gat in de weg. Dat veroorzaakte de crash.”

Dekker heeft geen breuken, maar echt jofel is hij er ook niet aan toe. „Ik heb alleen hersenschudding, wat beschadigingen aan mijn gebit, tien hechtingen in mijn gezicht en natuurlijk een hoop andere wonden. De doktoren vertelde mij dat ik veel geluk heb gehad.”

Na de herstart van het seizoen is Dekker nou niet bepaald gevrijwaard gebleven van valpartijen. „Na vijf crashes in vijf weken kan ik wel zeggen dat wielrennen niet altijd een mooie sport is. Hopelijk houdt het hier op met de pech. Ik ben nu op weg naar huis en begin met herstellen van de valpartij”, besluit het talent.

