Feyenoord laat zich in De Kuip verrassen door Sparta in stadsderby

Het eerste grote gevaar van de thuisploeg kwam na 10 minuten. Feyenoord zette rustig een goed uitgespeelde aanval op en combineerde door tot enkele meters voor het doel van Sparta. Mark Diemers waagde vervolgens een poging, maar zijn inzet werd van de lijn gehaald. Het schot van Steven Berghuis in de rebound vloog ver over.

Mark Diemers ziet van dichtbij zijn inzet geblokt worden. Ⓒ ANP/HH

Sparta deed in het vervolg van de eerste helft qua spelbeeld zeker niet onder voor de stadsgenoot. De bezoekers zochten elkaar in de combinatie en kozen - nota bene als hekkensluiter van de Eredivisie - niet of nauwelijks voor de lange bal. Door de felheid van Feyenoord, dat veel duels won, creëerde Sparta echter weinig. De keepershandschoenen van Justin Bijlow waren nog brandschoon na de eerste helft. De kansen van Feyenoord waren echter ook op één hand te tellen.

Goal Ridgeciano Haps

Vlak voor rust kwam Feyenoord ietwat gelukkig op voorsprong. Ridgeciano Haps stoomde op over links, kapte verrassend af naar zijn rechterbeen en het schot dat volgde vloog langs meerdere Spartanen, onder wie doelman Benjamin van Leer, en eindigde in het net.

Jens Toornstra

In de eerste helft was er overigens nog een incident met Jens Toornstra. De middenvelder kwamhard en onbesuisd invliegen op Abdou Harroui, maar scheidsrechter Kevin Blom trok geel en de VAR corrigeerde hem niet.

Kevin Blom (l) geeft Jens Toornstra geel voor zijn tackle op Abdou Harroui. Ⓒ ANP/HH

Gelijkmaker Lennart Thy

Na rust kwam Sparta al weer snel langszij. Uroš Spajić beging een overtreding op Harroui op de rand van het strafschopgebied. In eerste instantie gaf Blom Sparta een vrije trap, maar na het bestuderen van de beelden bleek dat de overtreding van de Serviër net binnen de zestien plaatsvond. De bal ging op de stip, waarna Lennart Thy de strafschop feilloos benutte.

Hoogstandje Uros Spajic

Feyenoord was even de weg kwijt en Thy dacht direct na de gelijkmaker Sparta op voorsprong te koppen, ware het niet dat Spajic met een artistiek hoogstandje de bal nog net voor het hoofd van Thy kon wegwerken.

Lennart Thy viert zijn gemaakte strafschop tegen Feyenoord. Ⓒ ANP/HH

Puntenverlies

De thuisploeg had nog tijd zat om orde op zaken te stellen, maar Sparta - dat na de sprankelende beginfase steeds meer terugzakte gedurende de tweede helft - stond goed opgesteld waardoor Feyenoord er niet doorheen kwam, met puntenverlies als gevolg.

In de ’dying seconds’ kwam de thuisploeg overigens nog goed weg. Deroy Duarte verscheen na een counter plots voor het doel van Bijlow, die zijn ploeg met een knappe redding nog van een nederlaag behoedde.

Nog een teleurstelling

Buiten het gelijkspel kreeg Feyenoord nog een teleurstelling te verwerken. Leyor Fey moest noodgedwongen het veld verlaten met ogenschijnlijk een hamstringblessure. Slecht nieuws voor Feyenoord, dat donderdag afreist naar Kroatië voor de eerste wedstrijd in de groepsfase van de Europa League tegen Dinamo Zagreb.

