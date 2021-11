FC Barcelona heeft geen ruimte meer in salarisbudget: ’Het is op’

„De realiteit van vandaag is dat we onze nieuwe trainer Xavi en zijn staf hebben kunnen inschrijven bij de Spaanse bond, maar we hebben nu in ons salarisbudget niets over”, aldus Alemany. Afgelopen zomer kon Barcelona de aanwinsten Memphis Depay en Eric García pas inschrijven nadat enkele spelers, onder wie Gerard Piqué en Jordi Alba, genoegen hadden genomen met salarisverlaging.

Vanwege de enorme schuldenlast moest Barcelona het budget voor de spelers flink inkrimpen, met zo’n 35 miljoen euro. La Liga, de organisator van de competitie, heeft op basis van de begrotingen voor alle clubs een salarisplafond bepaald.

Barcelona ontsloeg vorige maand hoofdtrainer Ronald Koeman en stuurde ook zijn assistenten Alfred Schreuder en Henrik Larsson weg. Dat kostte de club vele miljoenen. Als vervanger haalde Barcelona oud-speler Xavi terug naar Camp Nou. De 41-jarige Xavi, die zaterdag in de stadsderby tegen Espanyol debuteert op de bank, nam ook eigen assistenten mee.

Barcelona verlengde in de afgelopen weken de contracten van de toptalenten Pedri en Ansu Fati, die beiden ongetwijfeld een flinke salarisverhoging kregen. Dani Alves kon via een laag basisinkomen worden binnengehaald, maar nu is de financiële speelruimte van de club op.

Volgens Spaanse media wil Barcelona in de winter weer afscheid nemen van Luuk de Jong, de Nederlandse spits die wordt gehuurd van Sevilla. De club zou ook overwegen om Frenkie de Jong te verkopen, om zo de financiële zorgen wat te verlichten.