Sport kort: Kubica dankzij sponsor reservecoureur Alfa Romeo

Veldrijden: Veldrijdster Alvarado oppermachtig in Baal

15.17 uur: Veldrijdster Ceylin del Carmen Alvarado heeft haar nieuwe sponsors meteen verwend met een fraaie zege. De Nederlandse belofte was niet te stuiten in de eerste cross van het nieuwe jaar, de Grote Prijs Sven Nys in Baal. Ze reed oppermachtig naar de winst.

Nederlands kampioene Lucinda Brand eindigde als tweede op bijna een minuut achterstand, Annemarie Worst werd kort achter Brand derde.

Alvarado reed voor het eerst in de kleuren van Alpecin-Fenix, de twee bedrijven die voor veel geld de sponsoring van Corendon en Circus hebben overgenomen. De ploeg wil overigens vooral uitpakken met Mathieu van der Poel, de wereldkampioen veldrijden die ook in Baal in actie komt.

De 21-jarige Rotterdamse ging er al in de eerste ronde vandoor met Worst. In de derde ronde plaatste ze een versnelling en loste Alvarado haar medevluchtster, die snel terrein verloor en nog werd achterhaald door Brand. Europees kampioene Yara Kastelijn kwam als vierde over de finish.

„Ik voelde vrij snel dat ik beter reed dan de anderen. Alleen Lucinda kwam nog in de buurt en een sprint met haar moest ik vermijden”, zei de winnares na de race op Sporza.

Alvarado vergrootte haar voorsprong in het klassement van de DVV Trofee. Ze leidt ook in de klassementen van de wereldbeker en Superprestige. Ondanks haar indrukwekkende optredens bij de elitevrouwen, start ze deze winter op het WK bij de beloften. „Ik moet zeggen dat het wel begint te kriebelen, maar mijn keuze staat wel vast.”

Autosport: Kubica dankzij sponsor reservecoureur Alfa Romeo

13.45 uur: Autocoureur Robert Kubica blijft ook in 2020 betrokken bij de Formule 1. De 35-jarige Pool fungeert komend jaar als reserverijder van Alfa Romeo. Dat is te danken aan zijn persoonlijke sponsor PKN Orlen. Die Poolse oliemaatschappij stapt als financiële partner in bij Alfa Romeo.

Kubica maakte vorig jaar een opmerkelijke rentree in de Formule 1 als wedstrijdcoureur bij het Britse raceteam Williams. In 2011 overleefde hij een ernstig ongeval tijdens een rally en leek zijn racecarrière voorbij. Hij wist echter na een lange revalidatie en mét een fysieke beperking aan zijn rechterarm en - hand terug te keren in de koningsklasse van de autosport.

De Pool reed vorig jaar in de auto van Williams voortdurend in de achterhoede en zijn contract werd niet verlengd. Bij zijn nieuwe team Alfa Romeo zijn de Fin Kimi Räikkönen en de Italiaan Antonio Giovinazzi de wedstrijdrijders.

Voor Kubica is het ook een weerzien met het team waar hij in 2006 zijn debuut maakte in de Formule 1, toen onder de naam BMW Sauber. De Pool onderscheidde zich als groot talent en won in 2008 de Grote Prijs van Canada. Een transfer naar Ferrari was in de maak, maar het rally-ongeluk verstoorde ruw zijn carrière.

„Ik begin aan een nieuw hoofdstuk. Dit team heeft een speciale plek in mijn hart. Ik ken nog genoeg mensen uit mijn eerste periode bij Sauber”, verklaarde Kubica.

James Harden Ⓒ AFP

Basketbal: Harden en Westbrook op dreef voor Rockets

10.30 uur De basketballers van Houston Rockets hebben de ’topper’ tegen Denver Nuggets in de Western Conference van de NBA gewonnen met 130-104. James Harden en Russell Westbrook blonken uit bij de Rockets met respectievelijk 35 en 28 punten.

Houston revancheerde zich voor de nederlaag bij Denver in november. De Nuggets wisten toen topschutter Harden goed af te stoppen. Maar dat was op oudejaarsavond in Houston wel anders. De Rockets waren niet te stuiten en Harden kon naar hartenlust scoren.

De twee ploegen zijn aan elkaar gewaagd dit seizoen. De Nuggets staat tweede in de stand met 23 zeges tegen 10 nederlagen, de Rockets bezetten de vierde plaats met 23 overwinningen tegen 11 verliesbeurten.