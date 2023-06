Kenji Gorré slaat munt uit sterk seizoen

Voormalig Manchester United-, Swansea- en ADO Den Haag-speler Gorré ontpopte zich de afgelopen maanden tot publiekslieveling van de harde kern van Boavista en was genomineerd voor de ’beste buitenspeler van de Portugese competitie’, maar greep net naast die eervolle vermelding. Porto flirtte met de Nederlander, maar gezien de grote rivaliteit tussen beide clubs was een overstap voor Gorré ondenkbaar.

Ondanks de belangstelling van meerdere clubs uit Europa, kiest Gorré ervoor zijn carrière in het Midden-Oosten voort te zetten. Het aanbod van de sjeiks Abdulaziz bin Abdul Rahman en Abdulaziz bin Sauod was er een om niet te weigeren. Gorré tekent in Qatar een contract voor twee seizoenen.