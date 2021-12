Premium Het beste van De Telegraaf

Club houdt vast aan groeistrategie in coronatijd FC Utrecht diep in rode cijfers

De selectie van FC Utrecht bedankt het publiek. Ⓒ ANP/HH

UTRECHT - FC Utrecht heeft over het seizoen 2020/2021 ondanks de verkoop van Sean Klaiber voor 4,25 miljoen euro aan Ajax en de transfersom voor trainer John van den Brom forse rode cijfers geschreven. De club uit de Domstad is uitgekomen op een netto negatief resultaat van 5,7 miljoen euro. Daardoor is het eigen vermogen, dat een jaar eerder net aan positief was geworden door de kapitaalinjectie van drie nieuwe aandeelhouders, weer negatief geworden: -5,6 miljoen euro. FC Utrecht besloot in coronatijd niet fors te bezuinigen, maar vast te houden aan de ingezette groeistrategie. Zo werd er een nieuw trainingscomplex in gebruik genomen en liepen de loonkosten met ruim 2 miljoen euro op.