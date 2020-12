Duitse media: Huub Stevens tijdelijk op bank bij Schalke 04

Stevens, die nauw betrokken is bij Schalke en in de raad van commissarissen zit, zou dan voor even op de bank plaats nemen totdat er een definitieve opvolger voor Baum is gevonden.

Stevens heeft een heel verleden bij Schalke. Van 1996 tot 2002 en van 2011 tot 2012 was hij daar trainer. In eigen land had hij Roda JC en PSV onder zijn hoede.

Vorig seizoen bood Stevens Schalke ook al de helpende hand. Als interim-coach wist de Nederlander de Duitse club te behouden voor de Bundesliga.