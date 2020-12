Huub Stevens weer op bank bij Schalke 04

Schalke heeft al sinds 17 januari geen wedstrijd meer gewonnen in de Bundesliga en staat met 4 punten uit twaalf wedstrijden onderaan.

Stevens, die nauw betrokken is bij Schalke en in de raad van commissarissen zit, zit nu voor even op de bank totdat de Duitse club een definitieve opvolger voor Baum heeft gevonden.

Stevens heeft een heel verleden bij Schalke. Van 1996 tot 2002 en van 2011 tot 2012 was hij daar trainer. In eigen land had hij Roda JC en PSV onder zijn hoede.

In maart bood Stevens Schalke ook al de helpende hand. Als interim-coach wist de Nederlander de Duitse club te behouden voor de Bundesliga. Sindsdien riep Stevens regelmatig dat zijn trainerscarrière voorbij is, maar Stevens zit zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Arminia Bielefeld en drie dagen later in het bekerduel met SSV Ulm 1846 toch weer op de bank bij ’zijn’ club.

Stevens wordt al de derde trainer dit seizoen bij Schalke. Na twee competitieduels werd David Wagner ontslagen, zijn opvolger Baum moet na tweeënhalve maand ook al weer vertrekken.

