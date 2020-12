Justin Kluivert belangrijk in spectaculair gelijkspel met Bayern München

In de clash tussen de nummers een en twee van de Bundesliga was het in de negentiende minuut raak voor de gasten. Christopher Nkunku openende de score. Bayern raakte niet in paniek en sloeg na een half uur terug met een doelpunt van Jamal Musiala. Vier minuten later maakte Thomas Müller de 2-1.

Vervolgens was het de beurt aan Kluivert voor zijn moment van de wedstrijd. De 21-jarige Nederlander zorgde al in de 36e minuut voor de gelijkmaker. Op aangeven van Amadou Haidara schoot de Nederlander raak, laag in de linkerhoek. In de tweede helft kwam het er aanvankelijk nog mooier uit te zien voor Leipzig. Emil Forsberg maakte in de 48e minuut de 2-3.

Even leek een grote stunt in de maak, maar de regerend landskampioen, sinds 2013 altijd kampioen van Duitsland, en winnaar van de Champions League kwam toch nog langszij. Müller zorgde met zijn tweede doelpunt voor eindstand.