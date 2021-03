Dick Advocaat pakt Steven Berghuis aan: ‘Ik wil weten wat de reden is’

„Op een gegeven moment blijven we druk zetten, druk zetten, druk zetten. Dat kost zoveel kracht. Dan denk ik, blijf bij elkaar en wacht op het juiste moment”, blikte Advocaat bij ESPN terug op de 1-1 in de Kuip.

„Maar in de eerste helft ging het goed en dus gingen ze er in de tweede helft mee door. Ik heb naar ze geroepen, maar het was moeilijk om te draaien. Diverse spelers deden niet mee. Wie? Dat zeg ik volgende week tegen die spelers zelf. Of ik Luis Sinisterra bedoel? Ja. Maar hij was niet de enige. Berghuis? Ja, hij deed het ook niet goed. Dan heb je er al twee. Dat is frustrerend. Ik zou wel eens willen weten wat de reden is.”

Advocaat weet niet wat de reden is achter het negeren van zijn orders. „Er zit geen onwil in het team, maar zoals ik het een beetje zie, ik hoor spelers af en toe een beetje zachtjes schelden, zit er wel iets bij ze dwars. Dat idee heb ik. Ze moeten me maar eens vertellen wat hen dwars zit. Als je voelt dat niet iedereen meedoet met druk zetten, moet je sowieso inzakken. Dat hebben we ook geroepen, maar toch gebeurde dat niet. Ik wil weten waarom niet.”

Steven Berghuis feliciteert Orkun Kökçü na de 1-0. Ⓒ ANP

Explosieve situatie

In januari ontstond in De Kuip nog een explosieve situatie toen een deel van de Feyenoord-selectie niet meer op een lijn bleek te zitten met Advocaat. Berghuis verklaarde dat Feyenoord er veel meer aan moet doen om beter voetbal op de mat te leggen. Hij stak zijn ergernis over het slechte spel op bepaalde momenten niet onder stoelen of banken. Een aantal spelers zat op zijn lijn.

Advocaat daarentegen vond juist dat Feyenoord gebaat is bij een compact systeem. Op verschillende momenten ontstond er discussie over wel of niet aanvallend spelen. Over het wel of niet jagen op de tegenstander als die in balbezit is en wel of niet inzakken om vervolgens pas toe te slaan. Spelers ergerden zich bovendien aan de wijze waarop hun coach zich rond bepaalde wedstrijden uitliet over het niveau van de spelersgroep. Advocaat zei voor de camera’s of in persconferenties dat het elftal van Feyenoord niet de kwaliteiten heeft om hoog druk te zetten. Een gesprek tussen Advocaat en Berghuis haalde toen de kou uit de lucht.

Michael de Leeuw schiet vanaf elf meter de 1-1 binnen namens FC Emmen. Ⓒ HH/ANP

Dick Lukkien

Trainer Dick Lukkien vond dat zijn Emmen op basis van de tweede helft van het uitduel met Feyenoord (1-1) wel meer dan een gelijkspel had verdiend. „Luka Adzic miste een grote mogelijkheid”, zei hij. „En we kregen de kans om meer mogelijkheden uit te spelen.”

Emmen bleef voor de vijfde wedstrijd op een rij ongeslagen. De achterstand op de nummer 16 Willem II is echter nog steeds 6 punten. De club uit Tilburg speelt zondag nog tegen Vitesse in het Gelredome.

„Ieder puntje is er één”, zei Lukkien. „We hebben dit seizoen al de bodem gezien. Maar we hebben nu in vijf wedstrijden best veel bereikt. Dat goede gevoel moeten we meenemen naar de komende wedstrijden.”