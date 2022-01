Jong Ajax vergaapt zich aan Christian Eriksen

Eriksen werd tijdens het afgelopen EK getroffen door een hartstilstand, maar is inmiddels weer topfit. De afgelopen week was hij een aantal dagen bij Fysiomed in Amsterdam en verzocht hij zijn oude club Ajax een dag te mogen meetrainen. Op De Toekomst ontmoette hij Daley Blind, Davy Klaassen en Dusan Tadic, terwijl ook NEC-speler en oud-Ajacied Lasse Schöne de moeite had genomen naar Amsterdam te komen.

Bekijk ook: Gesprek tussen PSV en Christian Eriksen leidt niet tot contract

Bekijk ook: Wonderbaarlijke rentree Christian Eriksen dichtbij

Hoewel de fans van Ajax op een terugkeer van Eriksen hopen, was zijn aanwezigheid voorlopig eenmalig en lijkt zijn toekomst in Engeland te liggen. „Christian wil naar de Premier League en ik verwacht dat dit ook gaat gebeuren”, zegt zijn zaakwaarnemer Martin Schoots in een reactie op de aanwezigheid van Eriksen bij Ajax. „Hij wil naar een club, waar hij zo veel mogelijk aan spelen toekomt. Om op het WK te kunnen spelen, moet hij fit worden en op het hoogste niveau actief zijn.”