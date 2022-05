Voetbal

Onderzoek gestart naar gedragingen Roma-fans bij huldiging Conference League

AS Roma won woensdag voor het eerst in de clubgeschiedenis een Europees bekertoernooi door in de finale van de Conference League met 1-0 van Feyenoord te winnen. Donderdag werk de club in Rome gehuldigd met een parade in een open bus, maar deze kan nog weleens een vervelend staartje krijgen.