Ronaldo: ’Misschien stop ik volgend jaar wel’

Ronaldo wordt begin volgend jaar 35. Enig teken van het einde van zijn illustere carrière heeft CR7 nog niet getoond met 28 doelpunten in zijn eerste jaar voor de Italiaanse recordkampioen. Maar de Portugees wil zijn opties openhouden als het op zijn pensioen aankomt.

„Wie weet stop ik volgend jaar wel, maar ik kan ook spelen tot mijn 40e of 41e. Ik weet het niet. Ik zeg altijd dat je moet genieten van het moment. Het gevoel is nu uitstekend en ik moet er van blijven genieten. Geen enkele voetballer heeft volgens mij meer records dan ik.”

Messi

Toewijding heeft Ronaldo zelf ook nog steeds. „Ik heb aantrekkelijke projecten nodig en Juventus was er zo eentje. Ik heb dit team altijd leuk gevonden, het beste in Italië en een van de beste ter wereld. Na prijzen in Engeland en Spanje won ik er ook in Italië. Ik wilde die nieuwe uitdaging, om uit mijn comfortzone te treden. Iedereen wil de Champions League winnen, Juve ook. Dat is echter geen obsessie, we bekijken het stap voor stap. Daarbij moeten we onthouden dat geld niet alles is. Kijk naar hoe Barcelona, Bayern of PSG al lang de Champions League niet hebben gewonnen.”

En natuurlijk kijkt CR7 altijd met één oog naar Lionel Messi. „Het is geen toeval dat wij de enigen zijn die vijf Gouden Ballen hebben gewonnen. Ik ben nog steeds gemotiveerd om te winnen, zowel op persoonlijk als op teamgebied. Anders was ik allang gestopt.”

In een eerder interview met DAZN deelde Ronaldo een steekje uit aan zijn Argentijnse rivaal. „Het verschil tussen mij en Messi is dat ik voor meerdere clubs heb gespeeld en daarmee ook de Champions League heb gewonnen”, klonk het toen. „Ik was zes keer na elkaar topscorer in de Champions League. Er zijn niet veel spelers die deze trofee vijf keer hebben gewonnen, dus ik identificeer me met dat toernooi. Messi is een geweldige voetballer die niet alleen herinnerd zal worden voor zijn Gouden Ballen, maar ook omdat hij - zoals mij - elk jaar beter werd.”