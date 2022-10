Premium Het beste van De Telegraaf

’Lewis vocht alleen met z’n teamgenoot, dat is toch anders’ Foto's kijken met Fernando Alonso: 'Titels Max hebben meer waarde dan die van Hamilton'

Door Erik van Haren Kopieer naar clipboard

Na de kwalificatie in Canada in 2022. Ⓒ ANP/HH

Met weinig coureurs heeft Max Verstappen zo’n goede verstandhouding als met Fernando Alonso (41). Onderling is er ongelofelijk veel respect. Allebei goed voor twee wereldtitels in de Formule 1 en de Nederlander heeft inmiddels één zege meer op zijn erelijst staan in de koningsklasse van de autosport (33 om 32). De Spaanse samoerai – een verwijzing naar de grote tatoeage op zijn rug – bekijkt op verzoek zes foto’s van hem en Verstappen en laat diverse momenten in hun loopbaan de revue passeren.