Verdonk langer bij FC Twente

De van Feyenoord gehuurde Verdonk had aanvankelijk tot 1 januari getekend, zodat hij daarna in kon gaan op de Amerikaanse interesse, maar het bevalt hem bij FC Twente zo goed, dat hij liever het seizoen afmaakt in Enschede.

Verdonk werd door FC Twente gehuurd, nadat de oorspronkelijke linksback José Matos in de eerste wedstrijd van het seizoen tegen PSV een kruisbandblessure opliep, waardoor hij niet meer beschikbaar was voor de rest van het seizoen. Verdonk werd door Feyenoord eerder ook al verhuurd aan NEC en PEC Zwolle.