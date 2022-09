Van Gaal vol lof over Van Vleuten: ’Ongelooflijk voorbeeld voor de topsport’

„Ik heb niet kunnen kijken, omdat ik veel te druk met mijn spelers bezig, maar Annemiek is fantastisch”, aldus Van Gaal, die bekend staat als een wielerfan. „Dat was ze al, maar ze laat het nog steeds iedere keer zien en dat ook nog op latere leeftijd. Het is ongelooflijk wat zij voor voorbeeld is voor de topsport.”

Van Gaal treedt zondag met Oranje aan tegen België, met als inzet de eerste plaats in de groepsfase van de Nations League en een plek bij de Final Four.

Annemiek van Vleuten werd zaterdag voor de tweede keer wereldkampioen op de weg. Ⓒ ANP/HH

Annemiek van Vleuten

Van Vleuten kon zaterdag amper beseffen dat ze voor de tweede keer wereldkampioen was geworden. „Ik wacht op het moment dat iemand zegt dat het niet waar is”, sprak ze kort nadat ze in het Australische Wollongong als eerste de finish was gepasseerd. Ze had de koers nota bene gereden met een breukje in de elleboog, opgelopen bij een val woensdag in de gemengde ploegentijdrit.

Drie jaar geleden werd Van Vleuten in Yorkshire al wereldkampioen na een solo van meer dan 100 kilometer. „Het zijn allebei titels met een mooi verhaal”, concludeerde ze na een wedstrijd die ze voornamelijk in dienst van Marianne Vos had gereden.

Van Vleuten had grootse plannen gehad. „Ik had een Yorkshire 2.0 in gedachten, maar na die val kon ik dat vergeten. Ik heb vrijwel de hele wedstrijd in dienst van Marianne gereden. Pas toen ik zag dat ze niet meer terug kon komen vooraan werd het anders.” Van Vleuten kwam in een groep van acht in de laatste kilometer terug bij een kopgroep van vijf en snelde er meteen langs. „Het was mijn enige kans, met die elleboog kon ik niet sprinten. Maar ik rekende er steeds op dat ze me nog zouden inhalen.”

Ze had pijn gehad. „Ik moest alles zittend doen, op die klim explodeerden mijn benen steeds.” In haar laatste jaar als wielrenster - Van Vleuten kondigde eerder al aan dat ze eind 2023 stopt - mag ze nogmaals in de regenboogtrui rijden. „Ongelooflijk, hier had ik na die val niet meer op gerekend.”