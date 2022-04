Halve finale Champions League lonkt voor Liverpool na 3-1 zege bij Benfica

Er was geen vuiltje aan de lucht voor Liverpool dat de hele wedstrijd controleerde. Ibrahima Konaté opende al na een klein kwartier de score door raak te kopen uit een hoekschop. In de 34e minuut tekende Sadio Mané voor de 2-0. De Senegalees kreeg de bal op een presenteerblaadje van Luis Diaz zodat hij de bal alleen nog maar binnen hoefde te tikken. Het had voor rust makkelijk 4-0 of 5-0 kunnen staan voor Liverpool, maar onder anderen Keïta en Mo Salah verzuimden om te scoren.

Uit het niets lukte het Benfica om toch de aansluitingstreffer te maken. Vroeg in de tweede helft was het Darwin Nuñez die profiteerde van een blunder van Konaté (bal door de benen) en de 2-1 maakte. De Portugezen werden sterker. Everton zag een prima kans worden gekeerd door Liverpool-goalie Alisson. Maar het was toch Liverpool dat Benfica in de slotfase de genadeklap gaf. Luïs Diaz tekende in de 87e minuut voor de 3-1 door de keeper te omspelen en raak te schieten. Invaller Diogo Jota kreeg in blessuretijd nog een uitgelezen kans op de 1-4, maar hij stuitte op de uitblinkende keeper Odisseas Vlachodimos.

De return, op Anfield, is volgende week woensdag. Zondag wacht Liverpool in de Premier League eerst nog een duel met koploper Manchester City, dat dinsdagavond met 1-0 wist te winnen van Atlético Madrid.

