Kwakkelend Juventus boekt minimale zege op Fiorentina

Juventus had de afgelopen drie wedstrijden in de Italiaanse competitie niet gewonnen. Er werd verloren van Hellas Verona en Sassuolo en gelijkgespeeld tegen landskampioen Internazionale. In de Champions League wonnen de Italianen wel twee keer van FC Zenit.

Tegen Fiorentina had coach Massimiliano Allegri een basisplaats voor Matthijs de Ligt. Juventus leek opnieuw punten te gaan verspelen, maar Juan Cuadrado bezorgde de thuisploeg in de extra tijd alsnog de zege. Fiorentina stond toen al bijna twintig minuten met tien man na het tweede geel voor Nikola Milenkovic.

Koopmeiners heeft aandeel in zege Atalanta

Atalanta won later op de zaterdag de uitwedstrijd tegen Cagliari met 2-1. Teun Koopmeiners had een aandeel in de zege. De middenvelder gaf de assist op Duvan Zapata, die vlak voor rust de tweede goal voor de ploeg uit Bergamo maakte.

Atalanta stond na zes minuten al voor door een goal van Mario Pasalic. Joao Pedro bracht de thuisploeg op Sardinië na een klein half uur op gelijke hoogte. In de 43e minuut viel de 1-2. Koopmeiners werd in de tweede helft gewisseld. Marten de Roon speelde de hele wedstrijd mee bij Atalanta, dat vierde staat in de Italiaanse Serie A.

