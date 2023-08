Ludogorets verliest en loopt rood aan richting clash met Ajax

Cherno More, de verrassende koploper in Bulgarije, was met 1-0 te sterk voor de regerend kampioen. Ludogorets eindigde het duel met negen man na twee rode kaarten in de blessuretijd.

Voor Ludogorets was het de tweede nederlaag in vijf competitieduels. De kampioen heeft al 7 punten achterstand op Cherno More, dat een duel meer heeft gespeeld.

Ludogorets en Ajax treffen elkaar donderdagavond in Bulgarije. De return in de Johan Cruijff ArenA is een week later.