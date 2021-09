Volle Kuip bewijst tegen NEC zijn meerwaarde voor Feyenoord

Voetbal

Jasper Cillessen belangrijk bij Valencia, mooi record Athletic-aanvaller, Real Madrid morst punten

In de Spaanse competitie is Valencia ontsnapt aan de derde nederlaag op rij. De ploeg van coach José Bordalás dwong op eigen veld tegen Athletic Club ver in de extra tijd nog een gelijkspel af: 1-1. Daarna stelde doelman Jasper Cillessen, die bij Valencia zijn rentree maakte, met een prima reflex op...