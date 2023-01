Delmee-jonkies pakken brons op WK-hockey, Duitsland wereldkampioen

Daarmee deed de aanvaller van Bloemendaal wat hij zo graag tegen België had willen doen: opstaan in een grote wedstrijd, tegen een grote tegenstander. Maar soms kan je nog zo graag willen, maar werken lijf en leden niet mee. Vrijdag werd hij, kampend met de naweeën van de bewuste infectie, echter geveld door kramp. 48 uur later etaleerde hij in het Kalinga Stadium wel op onmiskenbare wijze zijn klasse.

Bondscoach Jeroen Delmee, ogenschijnlijk trots op zijn volgelingen, keek goedkeurend toe hoe zijn spelers elkaar in de armen vielen. Als geen ander weet Delmee overigens hoe zuur het kan zijn om een kleine finale te verliezen. In zijn allerlaatste interland verloor hij in Peking de strijd om het olympisch brons. Ook toen was de opponent Australië. Maar nu trok zijn Oranje wel aan het langste eind.

Jip Janssen maakte zijn achtste treffer van het WK en werd daarmee Oranje-topscorer van het toernooi. Ⓒ ANP/HH

Millimeters

Na dertig seconden had Oranje al op voorspring moeten komen, nadat Floris Wortelboer over rechts de cirkel in vloog en Steijn van Heijningen voor het doel vond. De middenvelder met de fluwelen techniek, door de speaker consequent Ven Heineken genoemd, schoot de bal millimeters voorlangs. Ook de volgende kans was voor Nederland, maar Thijs van Dam schoot gehaast en wild over.

De allergrootste kans in het eerste kwart was echter voor de Hockeyroos. Captain Aran Zalewski bood Blake Govers een ogenschijnlijk niet te missen kans, maar de sterspeler van Australië slaagde daar toch in. Niet veel later kwamen de Nederlandse mannen op een ‘lullige’ manier op achterstand. Jip Janssen leek clean te verdedigen toen hij een strafcorner tegen kreeg, vroeg een referral aan, maar de ‘Var’ van dienst kon uit de beelden niet opmaken dat er geen shoot was gemaakt. De corner bleef staan en die werd door Jeremy Hayward hard binnen gesleept (0-1).

Van Heijningen

Australië bleef een minuut of tien de beter ploeg, maar halverwege het tweede kwart gaven de in het zwart gestoken Hollanders weer een teken van leven. Janssen pushte zijn eerste strafcorner op de handschoen van Andrew Charter en Terrance Pieters kreeg zijn stick niet vol tegen een pass van Janssen. De mooiste aanval viel vlak voor rust. Tijmen Reyenga kreeg de bal bij Koen Bijen, die alles goed deed totdat hij moest uithalen.

De bedrijvige Van Heijningen toonde zich na de hervatting gelijk weer gevaarlijk en zag een backhandschot gesmoord, maar daar kwam wel een serie van drie strafcorners uit voort. Driemaal is scheepsrecht, moet Janssen gedacht hebben, want uit de derde poging liet hij het net bollen: 1-1.

Dubbelslag Brinkman

Die gelijkmaker bleek het keerpunt in de wedstrijd. Tim Howard dacht in zijn eigen cirkel een bal dwars door Wortelboer uit te verdedigen, maar daar dacht ‘Wortel’ anders over. Hij blokte de bal en die belandde bij Thierry Brinkman. De captain, koud hersteld van een luchtweginfectie dan vrijdag, bedacht zich geen moment: 2-1.

Vijf minuten later prikte de Bloemendaler ook nog even zijn zevende toernooitreffer binnen, goed voor de 3-1. Oranje zat op rozen en gaf de zege, geconcentreerd verdedigend, niet meer uit handen.

Duitsland wereldkampioen

De Duitse hockeyers wonnen in India uiteindelijk voor de derde keer de wereldtitel. De ploeg versloeg in de finale in Bhubaneswar uittredend kampioen België na shoot-outs. De stand na de reguliere speeltijd was 3-3.

Net als in de met 4-3 gewonnen halve finale tegen Australië moest Duitsland tegen België een 2-0-achterstand goedmaken. België was in het eerste kwart binnen twee minuten twee keer trefzeker. Florent van Aubel opende de score met een volley, waarna Tanguy Cosyns een voorzet van Antoine Kina binnenwerkte, 2-0.

Duitsland kreeg in het tweede kwart een uitgelezen kans om via een strafbal de stand gelijk te trekken. Tom Grambusch wist de bal echter niet langs doelman Vincent Vanasch, zijn ploeggenoot bij KTHC Rot-Weiss, te krijgen. Niklas Wellen maakte vlak voor rust alsnog de 2-1 na een strafcorner.

Duitsland draaide na rust de achterstand om in een voorsprong. De genaturaliseerde Argentijn Gonzalo Peillat liet Vanasch kansloos bij een strafcorner, waarna Mats Grambusch in het laatste kwart vanuit een lastige hoek de 3-2 maakte. Met minder dan twee minuten te gaan zorgde Tom Boon uit een strafcorner voor de shoot-outs.

Duitsland bracht vervolgens de 20-jarige keeper Jean Danneberg, de reservedoelman achter Vanasch bij Keulen. Danneberg redde een aantal keer, waarna uiteindelijk een misser van Cosyns Duitsland de derde wereldtitel bezorgde. Eerder werd de ploeg in 2002 en 2006 wereldkampioen.