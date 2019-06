Beckham ziet Engelse vrouwen schitteren

De ploeg van bondscoach Phil Neville rekende in Le Havre af met Noorwegen: 3-0. Op de tribunes zag voormalig Engels international David Beckham aan de zijde van zijn dochtertje dat de Engelse vrouwen geen moment in de problemen kwamen.

Al in de derde minuut opende Jill Scott na een mispeer van een ploeggenote de score. In de 40e minuut verdubbelde Ellen White de marge. Lucy Bronze maakte in de 57e minuut het laatste doelpunt. Nikita Parris miste vijf minuten voor tijd een penalty. De Noorse keepster Ingrid Hjelmseth pareerde haar inzet.

Engeland, dat vier jaar geleden brons pakte, hoopt op de eerste wereldtitel uit de historie. De mannen veroverden in 1966 in eigen land voetbalgoud. Engeland krijgt in de halve finales te maken met de Verenigde Staten of Frankrijk. Die twee landen treffen elkaar vrijdagavond in Parijs.

De Oranje Leeuwinnen komen zaterdag weer in actie. In Valenciennes is da om 15.00 uur Italië de opponent. De winnaar van die tweekamp krijgt bij de laatste vier Duitsland of Zweden voorgeschoteld.