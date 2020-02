’Hopelijk is de dure prijs die AZ heeft betaald niet voor niets geweest’

Arne Slot (r.) instrueert Myron Boadu. „Ik heb duidelijk gemaakt waar het pijnpunt op dit moment ligt”, zegt de coach over de mindere fase van AZ. Ⓒ FOTO ANP SPORT

WIJDEWORMER - De bekerflop tegen NAC is hard aangekomen bij AZ. Hoofdtrainer Arne Slot kroop in de aanloop naar het uitduel met FC Twente allesbehalve in de huid van de spreekwoordelijke softe heelmeester. „Hopelijk is de dure prijs die we hebben moeten betalen niet voor niets geweest.”