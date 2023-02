Premium Het beste van De Telegraaf

Ajax-trainer onder indruk van Bundesliga-verrassing Heitinga: ’Ajax moet bijna perfect duel spelen tegen Union’

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

John Heitinga met Mohammed Kudus tijdens een trainingssessie een dag voor het Europese duel tegen FC Union Berlin. Ⓒ FOTO ANP/HH

AMSTERDAM - John Heitinga is onder de indruk van de tegenstander van donderdagavond (18.45 uur) Union Berlin, die één punt achter Bayern München verrassend tweede staat in de Bundesliga. „Ze vechten voor elkaar, scoren veel in het laatste gedeelte van de wedstrijd en kunnen ons pijn doen in de omschakeling en uit standaardsituaties”, is de trainer op zijn hoede.