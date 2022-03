Konijn uit hoge hoed? Mercedes in Bahrein met opvallende auto

De geruchten waren de afgelopen dagen al niet van de lucht. De Duits-Engelse renstal zou misschien wel eens zonder sidepods kunnen gaan rijden. De brede luchtgeleiders aan de zijkanten van de auto (die tevens de motoren helpen koelen) bleken donderdag inderdaad vrijwel volledig zijn verdwenen.

Waar de sidepods bij andere teams nog steeds netjes doorlopen, van voor tot achter, is het bij de Mercedes-auto alsof er iemand in het midden van de wagen met zijn kont tegen het bodywork is gevallen. Vice-wereldkampioen Lewis Hamilton had ’s ochtends de eer om het foefje als eerste uit te proberen. ’s Middags stapt zijn teamgenoot George Russell in de Mercedes W13.

In de paddock wordt door sommigen gedacht dat Mercedes met dit konijn uit de hoge hoed mogelijk een flinke voorsprong op de rest van het veld heeft.

De Formule 1-auto’s zijn dit jaar sowieso flink veranderd. Zo speelt het vermaarde grondeffect net als in de jaren zeventig en tachtig weer een grote rol. Vooralsnog bezorgt het de teams echter veel hoofdbrekens. Doordat de in de vloer gecreëerde tunnels de auto’s soms zó extreem naar de grond trekken, met name op het rechte stuk, wordt de druk soms zo groot dat die ’breekt’ en de wagen begint te stuiteren. In het Engels heet dit ’porpoising’.

Max Verstappen stapt vrijdag voor het eerst in de Red Bull-auto. Ⓒ ANP/HH

Max Verstappen

Max Verstappen komt donderdag niet in actie. Zijn teamgenoot Sergio Pérez neemt op het Bahrain International Circuit de honneurs waar. De Nederlandse wereldkampioen schuift rond de lunch wel aan voor een persmoment. Vrijdag stapt hij in de RB18. Zaterdag rijden nemen Red Bull-rijders een dagdeel voor hun rekening.

