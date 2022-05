Waardeloze vrijdag voor Max Verstappen: ’Extreem pijnlijk’

De regerend wereldkampioen miste het eerste half uur van de tweede sessie, omdat zijn versnellingsbak uit voorzorg werd vervangen na temperatuurproblemen in de eerste training. Daarmee was het onheil nog niet voorbij.

Verstappen, derde in de eerste training, kwam na het opheffen van de rode vlag (na opnieuw een crash van Ferrari-coureur Carlos Sainz) naar buiten, maar rapporteerde direct een probleem met het sturen. Hij kwam met pijn en moeite terug in de pitstraat. Even daarvoor vlogen ook de remmen aan de achterkant nog in de fik. Aston Martin-coureur Lance Stroll wist ternauwernood een aanrijding met Verstappen te vermijden, die daar door de problemen met zijn auto uiteraard niet voor werd gestraft.

„Dit is extreem pijnlijk”, aldus Verstappen. „Zeker een nieuw circuit wil je goed leren kennen op de eerste dag, maar ik heb feitelijk maar vier of vijf serieuze rondjes gereden. Dit is niet wat je wil. Ik had een hydraulisch probleem, want toen ik naar buiten kwam kon ik niet sturen. En vervolgens vatten de remmen ook nog vlam. Veel problemen, kortom. We moeten proberen de rest bij te halen zaterdag, maar dat is neit het enige probleem. We hebben ook totaal geen informatie verzameld over welke richting we op moeten met de auto.”

Op het snelle circuit in Miami – met ook een zeer krappe sectie tussen bocht 11 en 16 – zorgde de stilgevallen Nicholas Latifi eveneens nog even voor een rode vlag. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) kwam na zijn crash in de eerste training overigens helemaal niet in actie tijdens de tweede sessie. Dat door alle rode vlaggen ook andere coureurs de nodige tijd misten, maakte Verstappen niets uit. „Dat is voor ons geen excuus, we moeten naar onszelf kijken. We hadden vandaag meer kunnen doen.”

Uiteindelijk was de snelste tijd in de rommelige training voor George Russell. De Mercedes-coureur was een tiende sneller dan Charles Leclerc. Daarachter volgden Sergio Pérez en Lewis Hamilton.