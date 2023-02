VIDEO Indrukwekkend applaus voor ongeneeslijk zieke Thijs Slegers in De Kuip

‘Sterkte Thijs’ voor Thijs Slegers, tijdens Feyenoord-PSV Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - De toeschouwers in De Kuip hebben hun steun betuigd aan Thijs Slegers, de perschef van PSV die ongeneeslijk ziek is. In de 12e minuut van de wedstrijd tussen Feyenoord en PSV klapten de ruim 47.000 aanwezige fans een minuut lang. PSV leidde op dat moment met 1-0.