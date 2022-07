Corruptie-onderzoek van start na 187 goals in twee duels

Beide ploegen hoopten zich nog te plaatsen voor de play-offs van hun competitie en stonden voorafgaand aan de laatste speelronde gelijk in punten. Gulf had het betere doelsaldo en werkte er ook hard aan door voor rust al het hoge aantal van zeven doelpunten te maken. Kahunla kwam in het eerste bedrijf tot slechts twee treffers.

Na de pauze was het hek echter van de dam. Kahunla maakte er nog 93(!), wat leidde tot een eindstand van 95-0, terwijl Gulf FC uiteindelijk met 91-1 won. In totaal vielen er bij die twee duels dus 187 doelpunten. Dat was voor Kahluna genoeg om vooralsnog voorbij aan Gulf FC te gaan en de club is vooralsnog geplaatst voor de nationale play-offs.

Maar de nationale voetbalbond is meteen een onderzoek in verband met matchfixing gestart naar de verdachte duels. „We hebben hier een zero tolerance beleid tegen. We willen iedereen geruststellen dat we dit uitvoerig gaan onderzoeken.”