VS in ban van ’glimlach’ missende vedette Megan Rapinoe op WK: zelfs Donald Trump mengt zich

Na 90 minuten en verlengingen was er in Melbourne tijdens het duel in de achtste finales nog niet gescoord door Amerika en Zweden. Dat was hoofdzakelijk een gevolg van het ijzersterke keeperswerk van de Zweedse goalie Zecira Musovic. Die verrichtte vooral in de tweede helft enkele erg knappe reddingen. De VS hadden in de eerste helft ook pech met een kopbal op de lat van aanvoerdster Lindsey Horan.

In de penaltyreeks trok Zweden met 5-4 aan het langste eind. Lina Hurtig, de zevende strafschoppenneemster voor Zweden, maakte de beslissende penalty. Onder meer Rapinoe - die haar laatste internationale wedstrijd speelde - miste haar penalty voor de Amerikanen. Toen ze de bal over het doel zag verdwijnen, draaide de vedette zich om en verscheen er… een glimlach.

Storm van kritiek

Meteen kwam er een storm van kritiek op gang. Hoe kon een wereldster als Rapinoe een misser op zo’n belangrijk moment gewoon weglachen? Op Twitter regende het haattweets aan het adres van de 38-jarige speelster van OL Reign, alsof men blij was dat Team USA uitgeschakeld was.

Zelfs ex-president Donald Trump mengde zich in de zaak. „De ’shockerende en totaal onverwachte’ nederlaag van onze nationale vrouwenvoetbalploeg tegen Zweden staat symbool voor wat er aan het gebeuren is met onze voorheen fantastische natie onder de slinkse Joe Biden. Veel van de speelsters gedroegen zich vijandig ten aanzien van Amerika, geen enkel ander land kwam nog maar in de buurt van dit gedrag. Woke staat gelijk aan falen. Geweldige knal Megan, de USA gaat naar de kl*ten!”

Pleitbezorger

Rapinoe wierp zich de voorbije jaren op als een openlijk pleitbezorger voor onder andere meer rechten voor de holebigemeenschap. Ook stond ze centraal in de strijd van de Amerikaanse voetbalster voor ’equal pay’, wat ze zelf aanhaalde als haar belangrijkste prestatie voor de VS. Daarmee ging ze politiek rechtlijnig in tegen Trump en zijn medestanders.

In een interview legde de Amerikaanse uit waarom ze een glimlach op haar gezicht toverde na haar misser. Kwestie van de theorie dat ze de VS ’met opzet’ deed verliezen te counteren. „Het was als een zieke grap. Persoonlijk voelt dit aan als een donkere komedie, dat net ik een penalty moet missen. Daarom lachte ik. Ik had zoiets van: ’is dit f*cking serieus?’ Ik kan me eerlijk gezegd niet meer herinneren wanneer ik voor het laatst een strafschop miste (vijf jaar geleden, red.).”

Maar ook dat bracht weinig zoden aan de dijk. Enkele dagen na haar penaltymisser duiken er nog steeds haatberichten op via sociale media. Toen een video opdook waarin ze (na gehuild te hebben) begon te lachen naar haar familie, was het hek alweer van de dam.