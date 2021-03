Ajax rekent simpel af met ADO Den Haag: 5-0

Na een minuutje of tien was het voor het eerst raak in Amsterdam. Devyne Rensch tekende niet alleen voor de eerste treffer van de avond, het was ook zijn eerste doelpunt in de hoofdmacht van Ajax.

Brain Brobbey, die Sebastian Haller verving die in quarantaine zit wegens corona, zorgde in de 21e minuut voor de 2-0. Nog voor het rustsignaal zette Edson Álvarez en Dusan Tadic de Amsterdammers op 3-0 en 4-0.

Daley Blind feliciteert Brian Brobbey met zijn doelpunt (2-0) Ⓒ HH/ANP

Na rust kreeg het eenrichtingsverkeer naar het doel van ADO-keeper Martin Fraisl meteen een vervolg. Al na vijf minuten had Davy Klaassen de 5-0 op het scorebord gezet. Enkele minuten daarna verliet hij het veld samen met Brobbey en Álvarez. Lassina Traoré, Zakaria Labyad en Perr Schuurs waren de vervangers. In de rust was Tadic al in de kleedkamer achtergebleven. Zijn plaats werd ingenomen door Oussama Idrissi.

Het leek gedaan met de scoringsdrift van de Amsterdammers. Er waren nog wel wat kansjes om richting de 10-0 te gaan, maar Labyad (hoog over) en Idrissi (ook over) misten. In de slotfase werd Nicolás Tagliafico nog naar de kant gehaald voor Mohammed Kudus.

Ajax komt steeds dichter bij de 35e landstitel. De lijstaanvoerder verdedigt na de interlandperiode een grote voorsprong op PSV en AZ. De club uit Amsterdam heeft 11 punten meer dan beide concurrenten en nog een inhaalwedstrijd tegen FC Utrecht tegoed.

