’Lege Kuip; doemscenario voor alle supporters’

Het kabinet besloot vrijdag dat publiek drie weken lang niet welkom is bij alle sportwedstrijden, zowel bij de profs als de amateurs. Het is een van de maatregelen om het aantal coronapatiënten terug te dringen en de druk op de ziekenhuizen te verlichten.

Supporterscollectief wil snel fans in stadions

Het Supporterscollectief heeft begrip voor het besluit van de KNVB om de komende weken verder te voetballen zonder publiek. De organisatie waarbij supportersverenigingen van vrijwel alle profclubs zijn aangesloten, snapt echter niet waarom het kabinet besloten heeft dat er tot zeker 4 december geen fans bij duels in het betaald voetbal welkom zijn.

„Voetbal speel je voor publiek, dus het doet pijn om opnieuw voor lege stadions te moeten spelen”, zegt Matthijs Keuning, voorzitter van Supporterscollectief Nederland. „Verplaatsen klinkt daarom aantrekkelijk, maar blijkt helaas veel nadelen en onzekerheden op te leveren. Denk aan een scheef lopende competitie, doordeweekse speeldagen en geen garantie dat er dan wel publiek kan zijn. Zeker bij verlenging van de lockdown, zou verplaatsen alleen maar negatieve effecten hebben. We zetten daarom liever in op het zo snel mogelijk toestaan van volle stadions. Het voetbal heeft bewezen veilig open te kunnen en we zijn momenteel het enige land in Europa waar de stadions weer op slot zitten. Dat is buitenproportioneel en moet zo snel mogelijk veranderen.”