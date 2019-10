Leegloop bij Sunweb gaat door

Bij het personeel kan er gesproken worden over een ware leegloop. Eerder zijn ook al Konstanze Haue (logistiek), Tom Davids (verantwoordelijk voor materiaal innovaties), Koen Bart (commerce) en Berteld Dekker (hoofd mecanicien) opgestapt.

De Duitser Werner was in de afgelopen twee jaar tot een belangrijke pilaar in Team Sunweb uitgegroeid. Als trainer van onder anderen Tom Dumoulin had hij een groot aandeel in het sportieve verhaal. Werner stapt over naar de WorldTour-formatie Bora-Hansgrohe, waar ook Tour de France-revelatie Lennard Kämna een nieuwe uitdaging heeft gevonden.

Van Erp gaat aan de slag op de universiteit van Stellenbosch, terwijl Tielen net als Dumoulin, Van Dongen en Haue bij Jumbo-Visma in dienst treedt.