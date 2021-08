VOC gooit kont tegen krib en weigert inhaalduel te spelen

Daarop werd de zege in eerste instantie toegekend aan het Rotterdamse VOC, op basis van de competitiereglementen en advies van de match-referee. HCC ging echter met succes in beroep tegen de uitspraak, die zondag op Sportcomplex De Diepput overgespeeld diende te worden.

VOC weigerde echter ‘met pijn in het crickethart’ naar Den Haag af te reizen. ,,Wij zien dat de emoties over en weer zo hoog zijn opgelopen dat een dergelijke beladen wedstrijd op korte termijn onverstandig lijkt”, aldus een statement van de traditieclub. ,,Het risico van verdere escalatie achten wij groot en dat verdient de cricketsport in Nederland niet.”

De Rotterdamse vereniging stelt bovendien dat Dirk van Baren, de VOC’er die tegenstander Yash Patel tijdens een verhit moment uitmaakte voor fucking Indian, aan de schandpaal is genageld ‘nog vóór enige procedure met hoor en wederhoor’. ,,Onze speler is enorm beschadigd door publieke aantijgingen en veroordelingen. Wij zien dat hij daar erg door is geraakt. Als club en als elftal zijn wij solidair met hem, hoezeer wij de gang van zaken ook betreuren.”

VOC neemt de consequenties voor het niet spelen van het gewraakte inhaalduel op de koop toe. ,,Het waarschijnlijke gevolg dat HCC als winnaar van de voor zondag 22 augustus 2021 geplande wedstrijd zal worden aangewezen, accepteren wij. Bovendien hopen wij van harte dat dit zal bijdragen aan een positief einde van het cricketseizoen.”