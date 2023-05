Jos Verstappen wint eerste rally bij rentree

Voor Verstappen senior (51) was het zijn rentree in het rally-veld, nadat hij door een medische ingreep enige tijd uit de roulatie lag.

In zijn Skoda Fabia RS Rally2-auto won hij samen met copiloot Renaud Jamoul onder meer de laatste drie ‘stages’. Uiteindelijk finishte hij met exact dezelfde eindtijd als de Belgische coureur Davy Vanneste. Uiteindelijk ging Verstappen er met de zege vandoor, omdat de uitslag van de eerste run in zo’n geval de doorslag geeft. Daarin was Verstappen de snelste geweest.

Verstappen heeft het rallyvirus al enige tijd goed te pakken. Later deze maand, op 20 mei, staat de volgende wedstrijd op het programma: de Sezoensrally, ook in België.