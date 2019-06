Veelbesproken tijdstraf Vettel blijft gehandhaafd

De Duitser van Ferrari reed van start tot finish aan de leiding op het circuit van Montreal, met Hamilton vlak achter hem. Toen Vettel zich verkeek in een bocht en een stuk door het gras naast de baan moest, hinderde hij de Brit van Mercedes bij het terugrijden op het circuit. De raceleiding legde Vettel 5 strafseconden op, hetgeen betekende dat de Duitser na afloop van de eerste naar de tweede plaats werd teruggezet.

Vettel voelde zich bestolen en Ferrari wilde meteen een klacht indienen, maar de regels van de Formule 1 staan geen beroep toe tegen een straf uitgedeeld tijdens de race.

Ferrari kon gebruikmaken van een artikel uit de internationale sportcode om de straf aan te vechten. Daarvoor moest de Italiaanse renstal wel bewijs aanleveren dat ten tijde van de race niet bekend was, maar dat Vettel wel kan vrijpleiten. Dat is Ferrari dus niet gelukt, want autosportfederatie FIA onderdeelde dat er helemaal niets veranderd aan de uitslag.

