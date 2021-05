Luis Suarez: ’Ik heb gevraagd of er nog ruimte was in het museum om geschiedenis te schrijven’

„Ja, ik weet het zeker”, antwoordde de aanvaller bij het Spaanse netwerk Movistar Plus op de vraag of hij Atletico trouw blijft. De 34-jarige oud-Ajacied ondertekende afgelopen zomer weliswaar een verbintenis voor twee seizoenen, maar volgens sportzender ESPN bevat dat contract een clausule waardoor Suarez deze zomer transfervrij kan vertrekken.

Toch stelt hij daar geen gebruik van te willen maken. „Atletico heeft me vanaf de eerste dag dat ik hier was geweldig behandeld. Ik heb de club gevraagd of er nog ruimte was op de wand van het museum om geschiedenis te schrijven.”

Met 21 doelpunten, waaronder een paar cruciale in de laatste wedstrijd, had Suarez een groot aandeel in de elfde landstitel van Atletico Madrid. Voor hem zelf was het de vijfde keer dat hij kampioen werd van Spanje. Hij deed dat al viermaal met Barcelona.