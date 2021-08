Premium Het beste van De Telegraaf

Alleen ’wakkere’ Teunissen scherp voor Jumbo-Visma Slechte eerste beurt voor Tom Dumoulin en co

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Mike Teunissen zat als enige Jumbo-Visma-renner wel in de eerste groep. Ⓒ ANP/HH

Dokkum - Tom Dumoulin sprak in aanloop naar de Benelux Tour uit om een klassement te rijden, maar in rit één lieten hij en een boel andere favorieten zich verrassen. De wind regeerde tussen startplaats Surhuisterveen en finishplek Dokkum, waar Tim Merlier de sprint won in de eerste waaier. Dylan Groenewegen miste eveneens de slag in Friesland.