Allach definitief weg bij Vitesse

Allach was tussen 2013 en 2017 technisch directeur in Arnhem. Tijdens deze periode won Vitesse in 2017 de KNVB Beker, de allereerste prijs in de clubgeschiedenis. In november 2017 maakte hij de overstap naar Maccabi Haifa, om vervolgens in maart 2019 weer terug te keren in Arnhem.

De keuze voor Edward Sturing als trainer voor de rest van het seizoen leidde tot bestuurlijke onrust bij Vitesse. Uit onvrede over die beslissing meldde Allach zich vorige week ziek. De technische baas dacht zelf aan een trainer als Fred Rutten, met wie hij eerder in Israël samenwerkte, zag een benoeming van Sturing niet zitten en moest uiteindelijk een gevoelige nederlaag slikken.

Allach over zijn vertrek op de website van de Arnhemmers: „Ik heb eind 2019 de balans opgemaakt waar ik sta en hoe ik verder wil gaan met mijn loopbaan. Na zo’n overweging vind ik dat je eerlijk naar elkaar moet zijn en dan samen een beslissing moet nemen die zowel het beste is voor de club als voor mijzelf. Vitesse is een waanzinnig mooie club, met enorme potentie en waar ontzettend veel prettige en kundige mensen werken. Ik wens iedereen binnen en rondom de club dan ook veel succes toe.”

Ook Pascal van Wijk, algemeen directeur, reageert op het vertrek van Allach. „Zeker op de sleutelposities binnen de club hoop je op stabiliteit en continuïteit. We betreuren daarom het vertrek van Mo, maar tegelijkertijd zijn we blij dat Marc van Hintum bereid is de taken tijdelijk over te nemen. Marc is een clubman, kent de ins en outs van de club en weet wat er van hem gevraagd wordt in de functie van interim-technisch directeur. De focus komt allereerst te liggen op de winterse transferperiode. Daarna gaan we zorgvuldig op zoek naar een nieuwe technisch directeur.”