Jumbo-Visma slaat dubbelslag, ritzege en leiderstrui Roglic

De Sloveense coureur van Team Jumbo-Visma ging donderdagmiddag als eerste over de finish op de Col de Porte. Roglic ontsnapte in de slotkilometer van een pittige klim uit een kopgroep van een man of tien en werd niet meer achterhaald. Roglic nam de leiderstrui over van teamgenoot Wout van Aert, de Belgische winnaar van de eerste etappe.

Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk konden lang mee in de alsmaar uitdunnende kopgroep tijdens de lange beklimming, maar de Nederlandse troeven moesten in de slotfase lossen bij de tempoversnellingen vooraan. Dumoulin arriveerde als 14e op 59 seconden van Roglic, Kruijwijk werd 16e op 1.09.

Tot nu toe kent Jumbo-Visma een uitstekend seizoen met eindzeges in Strade Bianche en Milaan-Sanremo en de eindzege in de Tour de l'Ain. De Franse rittenkoers werd ook gewonnen door Roglic.

