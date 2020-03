EK-tickets blijven ook in 2021 geldig

Het EK zou komende zomer in twaalf Europese landen worden gehouden, met Amsterdam als een van de speelsteden. Het Nederlands elftal speelt z'n drie groepswedstrijden allemaal in de Johan Cruijff ArenA. De vraag naar kaarten voor het EK was enorm. Voor de 3 miljoen beschikbare kaarten kwamen zo'n 20 miljoen aanvragen binnen. De tickets werden via loting toegewezen.

De voetbalfans die zijn ingeloot voor een of meerdere wedstrijden en hun kaarten hebben betaald, behouden hun tickets nu het EK is uitgesteld. De toegangsbewijzen teruggeven aan de UEFA kan ook. De bond maakt binnen een maand bekend hoe dat proces in z'n werk gaat.