Tom Dumoulin kampt met rugproblemen: ’Het gaat niet geweldig’

De Nederlander heeft te maken met fysieke problemen, al had hij het algemeen klassement al uit zijn hoofd gezet. ,,Eerlijk gezegd voel ik mij niet beter. Ik heb wat problemen met mijn rug, dus het gaat niet geweldig.” De Limburger staat dan ook 33e op 19 minuten van de roze trui.

De sprintetappe van woensdag kwam Dumoulin wel goed door, zo gaf hij aan. ,,Het was een rustige dag, een dag om goed door te komen. We hebben geen sprinter en geen echte renner voor het klassement meer, dus we hoefden niet veel te doen.”

Een oorzaak voor zijn rugklachten werd eerder dit seizoen niet echt gevonden. Zelf sprak Dumoulin, in een interview vlak voor de Volta Limburg Classic, van overbelasting van zijn rug.

Donderdag komt het peloton langs Passo del Bocco, de afdaling waar Wouter Weylandt in 2011 het leven liet. Het is voor het eerst sinds het fatale ongeluk dat de renners hier weer langskomen met de koers. ,,Ik heb niet met hem gefietst, ik zat voor de tv toen het gebeurde. Dat was verschrikkelijk om te zien.”, aldus Dumoulin.

Bron: discovery +