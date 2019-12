Last-minute-beslissing over Promes voor kraker tegen AZ

Promes trainde vandaag nog niet met de groep mee, maar zijn rentree komt wel steeds dichterbij. Het zal kielekiele worden, klinkt het op De Toekomst.

Promes is dit seizoen de clubtopscorer van Ajax, met tien doelpunten in de eredivisie en vier treffers in de Champions League. Hij miste afgelopen dinsdag ook het verloren Champions Leagueduel met Valencia. Ook deed hij niet mee in het verloren eredivisieduel met Willem II.