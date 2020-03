Dumfries met schrik vrij: ’Raakte bal met mijn hoofd’

PSV houdt een achterstand van een punt op nummer drie Feyenoord, dat ook nog een duel mag inhalen. „We dachten dat we beter konden”, zei Dumfries voor de camera van FOX Sports. „Maar het kwam er niet uit. We waren slordig aan de bal, het was onrustig.”

Dumfries was even bang dat hij bij een gelijke stand (1-1) een strafschop had veroorzaakt. De videoscheidsrechter keek lang naar een duel tussen de aanvoerder van PSV en Eric Botteghin. Uiteindelijk durfde ook hij niet te zeggen dat Dumfries de bal niet met zijn hoofd, maar met een arm raakte.

„Ik denk ook dat ik de bal met mijn hoofd raakte”, zei Dumfries. „Als ik die bal zou stompen, dan gaat die bal ook niet zo ver weg. Volgens mij raakte ik met mijn arm alleen de tegenstander. Goede beslissing dus.”

Faber

Trainer Ernest Faber van PSV noemde het gelijkspel van zijn ploeg tegen Feyenoord een terechte uitslag. „Het was hectisch en chaotisch, maar de eindstand klopt wel.”

„We hadden in de eerste helft te veel balverlies”, analyseerde Faber. „Zo kwamen we niet aan goed voetbal toe. In de tweede helft deden we het wel iets beter. Maar we kunnen en moeten nog veel beter.”

Faber erkende dat hij even bang was dat zijn ploeg bij een gelijke stand (1-1) een strafschop tegen zou krijgen. „Ik hoor van iedereen dat het hands was”, zei Faber. „Maar dan moeten we misschien beter afspreken wat wel of geen hands is. Feyenoord scoort na een corner die geen corner was. Maar daar mag de videoscheidsrechter dan weer niets van zeggen.”