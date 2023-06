Premium Het beste van De Telegraaf

De andere passie van..... Handballer Baijens blinkt ook uit als barista: ’Ik maak indruk met mijn koffie’

Door Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

Dani Baijens achter zijn espressomachine.

De meeste atleten storten zich vol overgave op hun topsportcarrière, maar wat drijft hen nog meer? In de rubriek ’de andere passie van’ zoomen we hier op in. Dit keer vertelt handballer Dani Baijens over zijn liefde voor koffie.