Video: Keeper Alisson Becker scoort de winnende voor Liverpool

Ajax-spits Sébastien Haller snoert iedereen de mond

De Fransman Sébastien Haller had tegen Vitesse de eer om de honderdste seizoenstreffer van Ajax aan te tekenen, in het Frans numéro cent. De 0-1 na twaalf minuten was wat dat betreft symbolisch, want door goed voorbereidend werk van de jarige Ryan Gravenberch en vooral Jurgen Ekkelenkamp was die voo...