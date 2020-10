Joël Veltman kan basisdebuut bij Brighton niet bekronen met winst

Joël Veltman (l.) kan niet verhinderen dat Karlan Grant in de slotfase de gelijkmaker aantekent namens WBA. Ⓒ BSR Agency

BRIGHTON - Brighton & Hove Albion is er niet in geslaagd de tweede overwinning van dit seizoen in de Premier League te behalen. Het elftal van trainer Graham Potter verspeelde tegen West Bromwich Albion in de slotfase een voorsprong: 1-1.