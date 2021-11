Davy Klaassen: ’Dit was wel een momentje voor het leven’

Klaassen mocht na rust invallen tegen Dortmund, de nummer 2 van de Bundesliga. „Ik denk dat we het in de tweede helft goed hebben gedaan. Helemaal toen we Antony aan de bal kregen”, zei de 28-jarige middenvelder over de Braziliaan die alle drie de treffers van Ajax voorbereidde.

Ajax staat al na vier groepswedstrijden in de achtste finale, net als Bayern München, Liverpool en Juventus. „Bij Ajax is zoveel veranderd de laatste jaren”, zei Klaassen, die vorig seizoen terugkeerde. „Het is fantastisch wat er nu allemaal mogelijk is. Echt genieten.”

Bekijk ook: Aanvallende stijl levert Ajax nu al 64 miljoen euro op in Champions League