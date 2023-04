Bommetje van boze Burak

Fortuna heeft afgelopen zomer een peperdure selectie samengesteld met Burak als grootverdiener. De ambities werden in het vijfde opeenvolgende seizoen Eredivisie verder opgeschroefd met het oog op de aanstaande overname van 65 procent van de aandelen door Principion Holding, een holding van de zakenmensen achter spelletjesontwikkelaar Azerion, die voor een belangrijk deel voor de financiering zou zorgen. Die overname zit echter nog vast op goedkeuring van de KNVB. Bovendien loopt er momenteel een onderzoek door de financiële waakhond AFM (Autoriteit Financiële Markten) naar Principion Holding vanwege vermeende marktmanipulatie, wat de situatie verder compliceert. Gedurende het onderzoek is topman Atilla Aytekin teruggetreden als CEO van Azerion.

De beurswaarde van Azerion is flink gekelderd door het AFM-onderzoek en de problemen bij het bedrijf lijken ook Fortuna niet onberoerd te laten. De club kampt volgens meerdere bronnen met betalingsproblemen. De selectiespelers hebben hun salaris over de maand maart nog niet ontvangen, terwijl grootverdiener Burak Yilmaz volgens bronnen al meerdere keren zijn salaris te laat en onvolledig heeft gekregen. Dat lijkt de afgelopen zomer met veel tromgeroffel binnengehaalde 77-voudig Turks international aangezet te hebben tot zijn explosieve Instagram-bericht met de tekst: ‘Beste supporters, het was een groot genoegen om voor jullie te mogen spelen. Bedankt voor alles. Ik hoop op betere en succesvollere jaren.”

Het management van Fortuna is er volgens een woordvoerder van de club maandag niet in geslaagd om in contact te komen met Yilmaz om te praten over de situatie. Volgens algemeen directeur Ivo Pfennings zullen woensdag alsnog de achterstallige salarisbetalingen over de maand maart worden gedaan. De aanvaller genoot maandag en dinsdag evenals de rest van de selectie van een vrije dag. De gelouterde spits heeft afgelopen zomer voor vijf jaar getekend, waarvan twee als speler en drie als trainer. Ondanks het langlopende contract zou Yilmaz de deur in Sittard achter zich dicht kunnen trekken als hij besluit per direct een punt te zetten achter zijn langdurige carrière.