Max Verstappen stuurde Michael Masi berichtje: ‘Hij is voor de bus gegooid’

,,Ik vind het niet correct”, stelt Verstappen in Barcelona. ,,Voor mij voelt het heel oneerlijk. Michael is voor de bus gegooid. Er wordt heel veel gepraat over wat er gebeurde tijdens de laatste race in Abu Dhabi. Maar het is niet voor te stellen dat, in welke sport dan ook, een coach of iemand anders in het oor van de scheidsrechter kan schreeuwen dat hij een rode kaart moet geven, een gele kaart of helemaal niets moet doen. Het is dan haast onmogelijk om een goede beslissing te nemen.”

De FIA heeft twee nieuwe race-directeuren aangesteld, na de veelbesproken beslissing van Masi om de safety car weg te halen in Abu Dhabi. Verstappen haalde daarop Lewis Hamilton in de laatste ronde in en pakte de titel. Vervolgens werd er veel druk uitgeoefend op de (positie van) Masi.

De wereldkampioen vervolgt: ,,Dat de FIA het mogelijk maakte dat iedereen, alle teambazen, zich zo met Michael konden bemoeien was al verkeerd. Zij hebben dat toegestaan. Zijn ontslag vind ik onacceptabel en heel jammer voor hem. Ik heb niets tegen de nieuwe race-directeuren, maar ik voel mee met Michael, die ik ook heel capabel vind. Ik heb Michael pas ook een berichtje gestuurd.”

Verstappen vindt dat Masi meer hulp had moeten krijgen, zodat de nieuwe race-directeuren vanaf komend seizoen ook op meer assistentie kunnen rekenen. ,,Michael stapte in na het overlijden van Charlie Whiting. Ik ben zelf nu ook veel verder dan in mijn eerste jaar als Formule 1-coureur, om maar een voorbeeld te noemen. Hem ontslaan is geen goede beslissing. Ik wens hem het beste en hoop dat hij een betere baan vindt dan die van race-directeur.”

